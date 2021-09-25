Devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Öte yandan, kazayı gören aynı yönde giden otomobillerin motosiklete çarpmamak için fren yapması sonucu 3 araçlık maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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