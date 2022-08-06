Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.08.2022 22:53

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Özkan (68) yönetimindeki 09 UH 510 plakalı traktör, İncirliova- Koçarlı kara yolunda bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Turan Koçoğlu (55) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Kütahya'daki hamile kadının incir isteğine, Başkan Kaya duyarsız kalmadı Kütahya'daki hamile kadının incir isteğine, Başkan Kaya duyarsız kalmadı Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış

İncirliova, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:24 Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı
22:00 Trabzonspor kaçtı, Ankaragücü yakaladı: 1-1
21:37 Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu
21:12 Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı
20:43 Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor
20:21 Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz
20:12 Rooney'den Ronaldo'ya sert tepki: Sezon başından bu yana yaptığı şeyler kabul edilemez
19:46 Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında 22,5 yıl hapis cezası talep edildi
19:39 İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine sıra dışı ceza: Toplum içinde yumurta taşıması yasaklandı
18:55 Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi: Türkiye benzersiz bir komşudur, bölgede önemli bir aktördür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 22:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement