Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

06.04.2022 00:24
Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

Olay

Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Boşanma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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