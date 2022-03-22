Son dakika haberi | Aydın'da iki vincin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Aydın'da iki vincin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

22.03.2022 16:03
Son dakika haberi | Aydın'da iki vincin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arızalı vinç ile bu aracın çekilmesi için yanaştırılan başka vinç arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arızalı vinç ile bu aracın çekilmesi için yanaştırılan başka vinç arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde Mustafa İvdil'in (52) kullandığı 27 TP 471 plakalı vinç arızalandı.

Bölgeye başka bir vinç çağrılarak iki araç arasında bağlantı yapmak üzere çalışma yapıldı. Yardıma gelen vincin kayması sonucu iki araç arasında kalan İvdil, sıkıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İvdil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Tragger, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aydın'da iki vincin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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