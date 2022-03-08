Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 15:25
Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Karacasu Kaymakam vekili Hatice Gamze Yılmaz ve Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı makamlarında ziyaret ederek Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serçeköy Mahallesinde yol kontrolüne de giden ekipler, kadın sürücü ve yolcuların da gününü kutladı, karanfil takdim etti.

Ekipler şehit anneleri ve eşlerini de ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri 8 Mart'ta Kars'taki köy kadınlarını da unutmadı Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri 8 Mart'ta Kars'taki köy kadınlarını da unutmadı Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika


Son Dakika
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:22 Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa: Gerekirse depolara girin, bakın, ihbar edin!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement