Son dakika haberi... Aydın'da kayınbiraderinin hamile köpeğini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayınbiraderinin köpeğini silahla vuran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.A, köpeğinin kayınbiraderi Hüseyin T'nin köpeği tarafından dövüşerek öldürüldüğünü öne sürdü.

M.A, evindeki av tüfeğiyle kayınbiraderinin hamile köpeğini başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Hüseyin T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpeğini boğan başka köpeklerdi, ona durumu anlattım köpeğimi yatarken gösterdim. Cebinden bıçak çıkarmaya çalıştı. Arkamızdan gelen köpeği ise evden getirdiği tüfekle vurdu. O anda biz dışarı çıksak bizi de vuracaktı." ifadelerini kullandı.