Arama faaliyetini Arapkavağı mevkisindeki sazlık alana yönlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, burada Coşkun'a ait motosiklet ve ayakkabı buldu. Sulak alanda arama yapan ekipler, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Coşkun'un cesedine ulaştı.

Çobanisa Mahallesi'nde ikamet eden Edip Coşkun'dan (60) haber alamayan yakınları 28 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD , bölgede arama çalışması başlattı ancak bir sonuç alınamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika

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