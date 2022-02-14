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Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu

14.02.2022 14:19
Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu

Son dakika haberleri: Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4m şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4m şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynandığı tespit edilen, iş yerinde ele geçirilen iki deste toplam 106 adet iskambil kağıdı, 1 adet yazboz ve toplam 1750 TL paraya el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulanırken, aranan 1 şahıs ilgili birime teslim edildi. Ayrıca işyeri sahibine de Kumar Oynamak İçin Yer Temin Etmek sucundan adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

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Para Cezası, Türk Lirası, Aydın, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu - Son Dakika


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