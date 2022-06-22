Aydın ormanları, polis özel harekat ve jandarma komandolara emanet

AYDIN'da, yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlara karşı polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timleri, devriye görevi yürütüyor. Kuşadası Milli Parkı ve kentin tüm ormanlarında 31 Ekim'e kadar 1 PÖH ve 3 jandarma komando timinin, oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı görev yapacağı belirtildi.

Aydın Valiliği, geçen yıl Bozdoğan, Karacasu, Nazilli ve Çine'de çıkan orman yangınlarının yeniden yaşanmaması için tedbirleri artırırken, olası yangınlara karşı 1 PÖH ve 3 jandarma komando timi, devriye görevi yürütmeye başladı. PÖH ve jandarma komando timlerinin turizm merkezi olan Kuşadası Milli Parkı'nda da devriye görevi yaptığı belirtildi. Olası şüphelilere karşı duyarlı olan PÖH ve komandolar, araziyi karış karış tarıyor. Orman yangınlarına karşı kurulan ve 1 Haziran'da göreve başlayan timlerin 31 Ekim'e kadar Kuşadası Milli Parkı başta olmak üzere tüm ilçelerdeki ormanlarda görev yapacağı vurgulandı. Timler, olası yangınlara karşı 24 saat devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimleri yapacak.