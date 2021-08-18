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Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti

18.08.2021 19:06
Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti, System.String[]

Son dakika haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın panikletti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın panikletti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kent Meydanı istikametine doğru seyir halinde olan M.G.A. idaresindeki 09 ZD 587 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü aracını güvenli bir yere alarak durdurdu. Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti
Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti

Otomobil, Efeler, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Aydın'da otomobil yangını panikletti - Son Dakika


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