Son dakika haberi: Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. F.A. (57) yönetimindeki 35 SA 367 plakalı hafif ticari araç, Aydın- İzmir Otoyolu'nda, bariyere çarparak takla attı. Çevredekileri haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile aynı aileden H.A. (63) Z.A. (43) Z.A. (49) yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Germencik, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Aydın'da otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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