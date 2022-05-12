Son dakika haberi... Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

12.05.2022 00:18
Son dakika haberi... Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yılmaz'ın kullandığı 09 TA 053 plakalı otomobil, Aydın- İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde ters yönden gelen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı araç şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı plakalı araçta kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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İsmail Yılmaz, Germencik, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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