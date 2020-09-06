Son dakika haberi: Aydın'da polisin takibiyle 2 hırsız yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık amaçlı bir eve giren Halil İbrahim Döner (21) ve Selim Sayar (19), evdekiler tarafından fark edilince panikleyerek evden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin, 2 saat önce de bir depoya girdikleri belirlendi.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın zemin kattındaki evde gerçekleşti. İddiaya göre, Denizli'den hırsızlık yapmak için Aydın'a gelen Halil İbrahim Döner ve Selim Sayar, gece saatlerinde balkondan hırsızlık amaçlı bir eve girdi. Evde yaşayanların durumu fark etmesiyle 2 şüpheli panikleyerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. döner ve Sayar, kısa sürede olay yerine yakın bir yerde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bıçak, tornavida ve bir çift eldiven ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile yapılan araştırmada 2 saat önce de bir depoya girdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim Döner ve Selim Sayar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.