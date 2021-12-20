Son dakika haberi: Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti, 10 yaşındaki torunları hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Bayraktar ailesinin 10 yaşındaki kızları Zeynep Bayraktar, babaannesi Zeynep (69) ve dedesi Yılmaz Bayraktar'ın (74) hareketsiz yattığını görünce annesini aradı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk incelemede hareketsiz yatan Bayraktar çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Gazdan etkilenen 10 yaşındaki çocuk ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gazetecilere açıklama yapan çocuğun annesi Fadime Bayraktar, "Kızım şu anda hastanede. Babası başında bekliyor. Kanında yoğun oranda karbonmonoksit çıkmış. Doktoru 'mucize' demiş." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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