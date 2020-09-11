Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü, System.String[]

AYDIN'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki araziden su çıkarmak için iş makinasıyle kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Kazı sırasında açılan çukurda çalışan Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman, tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine, göçük altında kalanları kurtarmak için bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmasında göçük altında kalan 2 işçiye ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahelede Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme işlemlerini yaparak soruşturma başlattı.


İsmail Kahraman, Mustafa Şahin, Göçük, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 02:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika

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