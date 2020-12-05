Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2,5 ay önce trafik kazası geçiren 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Hakan Pınar, yaşam savaşını yitirdi.
Aydın- Denizli kara yolu Hal Kavşağı'nda 25 Eylül'de Ali Hakan Pınar'ın kullandığı plakasız motosiklet ile 35 APF 103 plakalı otomobil çarpıştı.
Ağır yaralanan Pınar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Hakan Pınar, 2,5 ay sonra hayatını kaybetti.
Yakınları, cenazeyi teslim alarak Eğriboyun Mezarlığı'na getirildi. Pınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Aydın'da trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika