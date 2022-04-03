Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, sürücünün annesi yaralandı.
Selçuk Akar'ın (47) kullandığı 09 U 2611 plakalı traktör, Atça Mahallesi İncealan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi, traktördeki annesi Emine Akar (65) ise yaralandı.
Yaralı Akar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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