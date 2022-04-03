Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.04.2022 16:37
Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, sürücünün annesi yaralandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, sürücünün annesi yaralandı.

Selçuk Akar'ın (47) kullandığı 09 U 2611 plakalı traktör, Atça Mahallesi İncealan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi, traktördeki annesi Emine Akar (65) ise yaralandı.

Yaralı Akar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sultanhisar, Traktör, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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