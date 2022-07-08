Atatürk Caddesi 'nde yakalanan N.Ş. (19) adlı kadının üst aramasında 6 gram eroin, bir miktar kristal metamfetamin ile "bong" diye tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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