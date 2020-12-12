Son dakika haberi: Aydın'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin, 8 gram esrar, av tüfeği ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.Ö, Ö.A, A.C, M.A. ve V.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.