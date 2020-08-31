Son dakika haberi! Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeği Aşil'in de katılımıyla evde arama yapan ekipler, banyonun asma tavanına gizlenmiş şekilde 2 kilo 668 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, silah, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirdi.

Evde bulunan O.S. ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, 15 ayrı suçtan arandığı ve 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.