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Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu

01.02.2022 17:11
Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın sonucu hasar gördüğü belirlenen barakada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın sonucu hasar gördüğü belirlenen barakada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Servisi ekipleri, Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde Mustafa Narlıbahçivan'ın yalnız yaşadığı barakaya gıda kolisi götürdü.

Barakanın yangında kullanılamaz hale geldiğini ve Narlıbahçivan'ın da hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Narlıbahçivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu - Son Dakika


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