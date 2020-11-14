Son dakika haberi! Aydın'daki Kovid-19 denetimlerinde 33 bin 80 lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da dün yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 33 bin 80 lira ceza kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde bin 513 personel görev yaptı.

Ekipler, tedbirlere uymayanlara toplam 33 bin 80 lira ceza uyguladı. 6 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 23 toplu ulaşım aracı faaliyetten men edildi. 41 kişi, öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona alındı.