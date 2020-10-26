Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı

26.10.2020 00:00

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, kazada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VL 380 plakalı Renault aracı ile E-87 Karayolu'na doğru seyir halinde olan Oğuzhan Y. (40) direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Oğuzhan Y. itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola dökülen motor yağı nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı

Trafik Kazaları, Otomobil, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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