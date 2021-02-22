Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda son bir haftada 6 kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda son bir haftada 6 kişi tutuklandı. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 6 kişi tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerdeki aramada, 350,89 gram esrar, 659,23 gram metamfetamin, 834 gram kubar esrar, 8,44 gram eroin ve 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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