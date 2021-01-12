Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika