Son dakika haberi! Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj yayınladı - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk polisini oksijene benzeten Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Oksijen gibi, yokluğunda derinden hissedilen, huzurumuzun teminatı, sahada şemsiyesi altına 7/24 güvenle çalıştığımız Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tüm kalbimizle kutlar, tüm emniyet mensuplarına ve ailelerine saygılarımı sunarım." - AYDIN