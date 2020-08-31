İş hanında klimadan çıkan yangın korkuttu

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında klimadan yagnın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir iş hanının 1'nci kattındaki Manavlar ve Pazarcılar Odası'nda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, handakileri korkuttu. İş hanını saran dumanlar nedeniyle esnaf iş yerlerini bırakarak, dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürdü. Odada görevli 2 personel, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Bir odada klimadan kaynaklanan bir yangına meydana gelmiş. Klimanın yangın sırasında erimesiyle damlayan materyaller kağıtları tutuşturmuş. İhbar sonrası itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak içeride yoğun bir duman oluştu. İçeride görevli 2 personel de dumandan etkilenince itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. İçeride bilgisayar, masa ve evraklar yandı. İş hanında tül ve perde imalatı yapan iş yerleri var. Eğer yangın başka yerde çıksaydı, dışarıya çıkmak çok olurdu. Şükür can kaybı yok dedi.