Son dakika haberi: Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

07.04.2022 18:09
Son dakika haberi: Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberine göre Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nazilli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden D.C.Ö. tutuklandı, V.Ö. ile U.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Aydın Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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