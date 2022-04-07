Son dakika haberi: Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nazilli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden D.C.Ö. tutuklandı, V.Ö. ile U.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.