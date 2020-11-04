Son dakika haberi... Aydın Valiliği'nden HES Kodu kararı - Son Dakika

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 10 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için HES Kodu alma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Aydın Valiliğinden yeni bir karar daha alındı. İl genelinde birçok kurum ve kuruluşlarda HES Kodu zorunluluğu getirilmişti şimdi de alınan yeni karar ile birlikte 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerine de HES Kodu zorunluluğu getirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Korona virüs salgını ile mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirilmiştir. İzolasyon kurallarına ihlallere karşı daha etkin mücadele edebilmek açısından 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için HES Kodu alma zorunluluğu getirilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN