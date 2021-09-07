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Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

07.09.2021 12:55

Son dakika habere göre Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı Kazada hayatını kaybetti, çalan telefonunu kimse açamadı Görgü tanığı kaza anlarını anlattı Gaziantep'te, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye ayrılması sonucu...

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada hayatını kaybetti, çalan telefonunu kimse açamadı

Görgü tanığı kaza anlarını anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye ayrılması sonucu meydana gelen feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerden birinin çalan telefonuna ise kimse cevap veremezken telefonun, 'öl desen ölmez miydim' diye çalması ise yürekleri sızlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu Şehirgösteren mevkide meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 KN 911 plakalı Tofaş marka aracın bir anda direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Önce orta refüje çıktı, sonra aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce savrularak orta refüje çıktı, sonra da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Feci kazada iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede meydana gelen feci kaza sırasında araç içerisinde bulunan Ali Eren P. ile Kadir G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan diğer iki kişiyi ise kentteki hastanelere kaldırdı.

Çalan telefonu kimse açamadı, çalan müzik yürekleri sızlattı

Otomobilin ikiye ayrılması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerden birinin çalan telefonuna ise kimse cevap veremedi. Örtü altındaki cenazenin cebinde bulunan telefonun, "Öl desen Ölmez miydim" diye çalması ise yürekleri sızlattı.

Görgü tanığı kazayı anlattı

Kaza sırasında karşı yönden seyreden ve kazayı ucuz atlattığını söyleyen Harun Aksüt isimli görgü tanığı ise, "Yokuş yukarı seyir halindeydim. Bir anda karşımda bir toz bulut gördüm. Sonrasında da elektrik direği devrildi. Devrilen direğin ön parçası arabama değdi. Ölümden son anda kurtuldu. Fren sesi duydum, sonra toz bulutu gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım ama çok üzücü. Ölenlere rahmet diliyorum. Biz, ucuz atlattık. Ölümle yaşam arasında gidip geldik biz de, beş saniye ile hayatımız kurtuldu" diye konuştu.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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