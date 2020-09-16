Son dakika haberi... Aydınlatma direğinin altında kalan minik Görkem'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Arnavutköy'de kardeşiyle oyun oynadığı parkta yerinde sökülen aydınlatma direğinin altında kalan 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün cenazesi toprağa verildi.

Hacımaşlı Mahallesinde parkta oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinini üstüne devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Görkem Küçük için Hacımaşlı Mahalle Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Küçük Görkem'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Hacımaşlı Mezarlığında toprağa verildi.

Anne Gülşen ve Engin Küçük ile olayda yaralanan diğer kardeş Güven Küçük de cenaze töreninde hazır bulundu.

Hacımaşlı Mahallesinde dün parkta ikizi ile oyun oynayan 10 yaşındaki Görkem Küçük, üzerine aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan diğer kardeş Güven Küçük ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.