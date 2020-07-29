Son dakika haberi: Aydınlılar deve, sığır ve koçu tercih ediyor - Son Dakika

Aydınlılar deve, sığır ve koçu tercih ediyor

AYDIN'da kurbanlık alan vatandaşlar, bayramın yaklaşmasıyla kesim gününü beklemeye başladı. Kasap Serkan Süel başta deve olmak üzere Aydınlıların sığır ve koça rağbet gösterdiklerini, ayrıca en zor kesimin deve olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşların kurban alımları devam ediyor. Birçok vatandaş kurbanlığını alırken, alamayanlar besi çiftlikleri ve kurban pazarlarında arayışını sürdürüyor. Aydın'da en çok talep olan deve, sığır ve koç vatandaşların tercihi oldu. Deve ve sığıra 1 ile 7 kişiye kadar ortak girerken, koçu ise bir kişi kesiyor. 25 yıldan beri başta deve kesimi olmak üzere sığır ve küçükbaş kurbanlık kesimi yapan kasap Serkan Süel, kurbanlıklar arasında en zor kesimin deve kesimi olduğunu söyledi.

ÜÇÜNE DE TALEP VAR

Ağırlık olarak deve kesimi yapan Serkan Süel (45), 25 yıldan beri ağırlık olarak deve kesimi olmak üzere kasaplık yapıyorum. En zor deve kesimidir. Deve yere yatırılarak dizleri bağlanıyor. Daha sonra kafasını sola çevirerek kesiyoruz. Deve 1 kişi ile 7 kişi arasında ortak girebiliyor. Ortalama canlı 1 ton gelen devenin eti ise kesildikten sonra 550 kilo gelir. Sığırda da, aynı deve gibi 7 kişiye kadar ortak girilebiliniyor. Bunda da 300 kilo ile 1 ton büyüklüğünde sığır oluyor. Sığırda canlı tartımdan sonra yarısı et çıkıyor. Sığırı arka ayağından bağlayarak caraskal ile yukarıya kaldırıyoruz. Kafasını gerdirerek kesiyoruz. Küçükbaşta ise diğerlerinin aksine, ancak bir kişi kesebiliyor. En kolay kesimde küçükbaş hayvanda oluyor. Yere yatırıp ayaklarını bağlayarak, gözlerini bağlayarak kesim yapıyoruz. Kurbanda deve kesimi de var, sığır ve küçükbaş olmak üzere üçüne de talep oluyor dedi.