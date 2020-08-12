Son dakika haberi! AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:41

Kaynak: DHA

Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu