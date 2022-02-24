Son dakika haberi... Aygır Gölü'nün buzları çözülüyor... Saklı cennet böyle görüntülendi - Son Dakika

Aygır Gölü'nün buzları çözülüyor... Saklı cennet böyle görüntülendi

KARS Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Saklı cennet olarak bilinen Aygır Gölü bulutlar arasında havadan görüntülendi.

Kars turizmine önemli katkıları olan "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set göl bulutlu havada kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Üzeri tamamen buz tutan Aygır Gölü'nün havaların sıcak gitmesiyle birlikte yavaş yavaş çözülmesi kamaraya yansıdı.

Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde Kars- Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip ve Kars'ta görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.