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Son dakika haberi | AYM Başkanı Arslan, Kazakistan'da "Fahri Profesör" unvanına layık görüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | AYM Başkanı Arslan, Kazakistan'da "Fahri Profesör" unvanına layık görüldü

19.11.2021 16:49
Son dakika haberi | AYM Başkanı Arslan, Kazakistan'da "Fahri Profesör" unvanına layık görüldü

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a, Kazakistan'ın El Farabi Kazak Milli Üniversitesi tarafından "Fahri Profesörlük" unvanı verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a, Kazakistan'ın El Farabi Kazak Milli Üniversitesi tarafından "Fahri Profesörlük" unvanı verildi.

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Arslan ve beraberindeki heyet, başkent Nur Sultan'dan sonra ülkenin en büyük şehri Almatı'ya geldi.

Arslan ve beraberindeki heyet, burada El Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılında siyasi istikrarın ve ekonomik refahın temeli olarak Nursultan Nazarbayev'in hukuk modeli" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Rektör Canseyit Tüymebayev'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, Yüksek Mahkeme Başkanı Jakıp Asanov, Adalet Bakanı Marat Beketayev, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Nursultan Nazarbayev Fonu Müdür Yardımcısı İgor Rogov'un yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler hazır bulundu.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Almatı'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek "Bu, benim ve değerli meslektaşlarım için gerçekten çok özel bir an. Bu vesile ile Kazakistan'ın kuruluşunun 30. yıl dönümüyle Kazak halkına ve devletine nice 30 yıllar diliyoruz. Dünya var oldukça Kazakistan devleti de milleti de var olsun diyoruz." dedi.

12 Kasım'da İstanbul'da Türk dünyası açısından tarihi bir gelişme yaşandığını hatırlatan Arslan, "Türk Konseyi yeni bir yapıyla Türk Devletleri Teşkilatı olarak kuruldu. Bu teşkilatın kurulmasıyla birlikte Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağı çok daha arttı." ifadelerini kullandı.

Arslan, bu konuda Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Farabi'nin adını taşıyan üniversitede öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelmenin gurur verici olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Hepimizin çok iyi bildiği gibi Farabi ideal toplumun ve devletin temel ilkelerini ortaya koymuştur. Farabi'ye göre, ideal devletin amacı mutluluğun elde edilmesidir. İdeal toplum ve devlet ise mutluluğun elde edilmesi için gayret gösterir. Fakat onun bahsettiği mutluluk basit bir hazcılıktan ibaret değildir. Bugünkü terminoloji ile ifade edecek olursak Farabi dünya ve ahit saadeti olarak ifade ediyor bu mutluluğu. Farabi diyor ki bu mutluluğun elde edilmesi ancak şehirler ve devleti oluşturan bireylerin yardımlaşması ve iş birliği demektir. Dolayısıyla Farabi'nin siyaset teorisinde temel kavram onun ifade ettiği yardımlaşmadır, dayanışmadır ve iş birliğidir."

Arslan, Farabi'nin 1000 yıl önce söylediklerini özellikle Kovid-19'un herkesi esir aldığı bu dönemde çok daha iyi anladıklarını belirterek "Farabi, dünya küresel bir karantina yaşarken iş birliğinin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Farabi'nin erdemli devletinde temel ilkenin adalet olduğunu vurgulayan Arslan, "Adaletin temsil edildiği yerde ancak erdemli toplum olabilir. Fakat içinde yaşadığımız toplum, Farabi'nin özlemini çektiği mükemmel bir toplum değil bunu hepimiz biliyoruz. Yanlışlar, hatalar, kural dışı davranışlar oluyor. Ancak bunların tamamını hukuk ve adalet çözecek diyorum. Siyasi ve ekonomi refahın sağlanması da hukuk üstünlüğünün sağlanmasına bağlı." diye konuştu.

Konferansın ardından düzenlenen törende Rektör Tüymebayev tarafından Arslan'a "Fahri Profesörlük" unvanı verildi.

Arslan ve beraberindeki heyet, yarın Türkistan'da temaslarda bulunacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AYM Başkanı Arslan, Kazakistan'da 'Fahri Profesör' unvanına layık görüldü - Son Dakika


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