Son dakika haberi | AYM'den '15 Temmuz' kararı - Son Dakika

Son dakika haberi | AYM'den '15 Temmuz' kararı

11.11.2020 11:21
Son dakika haberi | AYM'den '15 Temmuz' kararı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ANAYASA Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

CHP milletvekilleri, 8 Kasım 2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 37'nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının iptalini talep etti. Kanunun şekil ve esas bakımından iptali talep edilen kuralında, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin, bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı öngörüldü. Dava dilekçesinde özetle, kuralın af niteliği taşıdığı, bu nedenle TBMM'de kabulü için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun aranması gerektiği belirtilerek, şekil bakımından; başta yaşam hakkı ve işkence yasağı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğü ölçüsüz biçimde sınırladığı esas bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

İPTAL TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERDİBaşvuruyu görüşen AYM, kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. Resmi Gazetede yayımlanan kararda, darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin anlık fiiller olmayıp, belli bir zamana yayıldığı bildirildi. Bu nedenle kuralda yer alan ibarenin, darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunlarla bağlantılı olarak hemen sonrasındaki sınırlı zamanda meydana gelen fiilleri kapsadığının değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Darbe teşebbüsünde saldırının kapsamının büyüklüğü, yaygınlığı, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının kamu görevlisi olması, esas itibarıyla saldırının yöneldiği hedefin bireyler değil, devlet ve hükümet güçleri olması gibi istisnai ve sıra dışı birçok faktör gündeme gelmiştir. Bu itibarla kanun koyucunun anılan istisnai ve sıra dışı özellikleri nedeniyle uygulamada ortaya çıkabilecek birtakım tereddütleri gidermek ve bu kapsamda kuralla egemenlik hakkına sahip çıkan vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla anılan düzenlemeyi yapma ihtiyacı duyduğu anlaşılmıştır. Öte yandan dava konusu kural bir yargılama engeli getirmemektedir. Haksızlık oluşturduğu ileri sürülen fiiller için yapılacak incelemede söz konusu fiilin, kuralın getiriliş amacı kapsamında işlenip işlenmediğinin değerlendirileceği ve varılan sonucun anılan kapsamda olmadığının tespit edilmesi halinde sorumluluğun gündeme geleceği kuşkusuzdur. Hukuka uygun bir fiili gerçekleştirenlere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmemesinin hukuk devleti ilkesini ihlal eden bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir."


Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz, Anayasa, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AYM'den '15 Temmuz' kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi
Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu         
12:15
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | AYM'den '15 Temmuz' kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei