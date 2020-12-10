Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Osman Kavala'yla ilgili yargısal süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın 18 Şubat'ta, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.