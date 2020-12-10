Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek - Son Dakika

Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek

10.12.2020 15:57
Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek.

Osman Kavala'yla ilgili yargısal süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın 18 Şubat'ta, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala, Gezi Parkı, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı
Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı         
15:52
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı         
15:05
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi         
14:55
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 16:07:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei