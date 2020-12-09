Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü

09.12.2020 09:44

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü Acıları dinmeden yıkan haberler peş peşe geldi, bir günde 3 can aynı günde toprağa verildi -Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi Korona virüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor.

Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü

Acıları dinmeden yıkan haberler peş peşe geldi, bir günde 3 can aynı günde toprağa verildi

-Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi

BURSA - Korona virüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesi, 28 gün zarfında bu hastalığa 4 can birden verdi. Aile perişan olurken, yakınları vatandaşları uyardı.

Çin'de başlayan korona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her gün dünya genelinde yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Artan vakaların yanı sırada ölüm oranları da hızla devam ediyor. İnegöl'de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. Kasım ayının ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş babası Musa Memiş hayatını kaybetti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da Koronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiği acı haberle gözyaşlarına boğuldular. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi.

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasınında şunları söyledi:

"Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok" diye konuştu.

Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü

Koronavirüs, Emekli, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü - Son Dakika


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