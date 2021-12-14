Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN 7 KİŞİ İÇİN 7 AVUKAT

Konya'da, 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı davada, Dedeoğulları ailesi adına 7 avukat duruşmaya katılırken; Van, Şanlıurfa, Batman ve Yalova barolarının davaya katılım talebi ise reddedildi. Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Altun ile 2 aile arasında geçen mayıs ayında iki aile arasında yaşanan kavgadan dolayı tutuklu olan diğer sanıklardan Lütfi Keleş ile Veli oğlu Ali Keleş, bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Sanıklardan Ali Çalık, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Veli Keleş ve Ali Keleş salonda hazır bulundu. Daha önce akredite olan sınırlı sayıdaki gazetecinin takip ettiği duruşmaya, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasından sonra ara verildi. Aranın ardından sanıkların ifadeleri dinlenecek.