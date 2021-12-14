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Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden

14.12.2021 11:17
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden

ÖLDÜRÜLEN 7 KİŞİ İÇİN 7 AVUKATKonya'da, 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı davada, Dedeoğulları ailesi adına 7 avukat duruşmaya katılırken; Van, Şanlıurfa, Batman ve Yalova barolarının davaya katılım talebi ise reddedildi.

ÖLDÜRÜLEN 7 KİŞİ İÇİN 7 AVUKAT

Konya'da, 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı davada, Dedeoğulları ailesi adına 7 avukat duruşmaya katılırken; Van, Şanlıurfa, Batman ve Yalova barolarının davaya katılım talebi ise reddedildi. Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Altun ile 2 aile arasında geçen mayıs ayında iki aile arasında yaşanan kavgadan dolayı tutuklu olan diğer sanıklardan Lütfi Keleş ile Veli oğlu Ali Keleş, bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Sanıklardan Ali Çalık, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Veli Keleş ve Ali Keleş salonda hazır bulundu. Daha önce akredite olan sınırlı sayıdaki gazetecinin takip ettiği duruşmaya, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasından sonra ara verildi. Aranın ardından sanıkların ifadeleri dinlenecek.


Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden

Mehmet Altun, Şanlıurfa, Batman, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (2)- Yeniden - Son Dakika
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