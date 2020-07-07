Son dakika haberi... Aynı anda evlenen kardeşler, birbirlerinin şahidi oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Aynı anda evlenen kardeşler, birbirlerinin şahidi oldu

Son dakika gelişmesine göre Aynı anda evlenen kardeşler, birbirlerinin şahidi oldu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, aynı gün evlenen ve birbirlerinin nikah şahidi olan kardeşlerin nikahını kıydı Ordu'da aynı gün evlenme kararı alan kardeşler, birbirlerinin de nikah şahidi oldu.

Aynı anda evlenen kardeşler, birbirlerinin şahidi oldu

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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, aynı gün evlenen ve birbirlerinin nikah şahidi olan kardeşlerin nikahını kıydı

ORDU - Ordu'da aynı gün evlenme kararı alan kardeşler, birbirlerinin de nikah şahidi oldu. Kardeşlerin nikahını Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı.

Ordulu Harun Beğen ile Gizem Kepir hayatlarını birleştirme kararı aldı. Harun Beğen'in kız kardeşi Hülya Beğen de Ramazan Alkaptan ile evlilik kararı alınca iki kardeş nikah tarihlerini aynı güne kararlaştırdı. Çiftler aynı günde evlenmenin yanı sıra birbirlerinin nikah şahitliğini de yaptı. İlk olarak Harun Beğen ve Gizem Kepir nikah masasına otururken nikah şahitliklerini Hülya Beğen ve Ramazan Alkaptan yaptı. Daha sonra ise nikah masasına Hülya Beğen ve Ramazan Alkaptan otururken Harun Beğen ve Gizem Kepir nikah şahidi oldular. Altınordu Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na müracaat eden çiftlerin nikahını ise Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı.

"İlk kez aynı günde evlenen ve birbirlerine şahitlik eden kardeşlerin nikahını kıydım"

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilk defa böyle bir nikah kıydığını söyledi. İki çifte de mutluluk dileğinde bulunan Başkan Tören, "Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra 15'inci hizmet ayında ilk defa böylesi özel bir günde iki kardeşi iki ayrı nikah akdi ile bir arada bir programda evlendirmiş olduk. Bugüne kadar birçok nikah akdi gerçekleştirdik. Ama ilk defa aynı günde evlenen ve birbirlerine şahitlik yapan kardeşlerin nikahını kıyıyorum. Bu özel günde genç çiftlerimize huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken onları bugünlere getiren eli öpülesi ailelerine de göz aydınlığı diliyorum. Aile olmak önemlidir, çünkü aile toplumun temel direğidir. Aile olmak kadar aile kalmak daha da önemlidir. Haklı olunsa bile susulacak, karşılaşılabilecek zorluklarda birbirlerine omuz verecekleri günler kendilerini bekliyor. Çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu huzur ve mutluluk dilerim" dedi.

Aşkın Tören, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aynı anda evlenen kardeşler, birbirlerinin şahidi oldu - Son Dakika
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