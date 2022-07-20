Olay, 21 Ocak 2020'de yaşandı. Kereste işiyle uğraşan Nihat Çakır ile eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı ancak aynı evde yaşamaya devam etti. Çakır, olay günü tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakır hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren sanığa, müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.