Son dakika haberi | AYNI EVİ PAYLAŞAN İKİ ARKADAŞIN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haberi | AYNI EVİ PAYLAŞAN İKİ ARKADAŞIN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGASI

09.09.2022 12:22

Son dakika gündem haberi: Antalya'da aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile arkadaşı T.U. (50) arasında kavga çıktı.

Antalya'da aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile arkadaşı T.U. (50) arasında kavga çıktı. İki arkadaş birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı.

Evden gürültülerin yükselmesi üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin uzun uğraşlar sonucu girdiği evde yaralı halde bulunan Z.Ç. ve T.U., hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2652 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Aynı evi paylaşan ve iş ortağı olduğu iddia edilen Z.Ç. ile T.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. İki arkadaş birbirlerine sopa ve bıçakla saldırarak, yaraladı.

Evden gürültülerin gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, uzun süre eve girmeye çalıştı. Kapının açılması üzerine içeriye giren polis, iki arkadaşı yaralı halde bulurken, kavga sırasında yerlerin ve duvarların kana bulandığı gördü. Birbirlerinde bıçak ve sopayla yaraladıkları belirten Z.Ç. ile T.U. ayakta yapılan tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: DHA

Antalya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AYNI EVİ PAYLAŞAN İKİ ARKADAŞIN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | AYNI EVİ PAYLAŞAN İKİ ARKADAŞIN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGASI - Son Dakika
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