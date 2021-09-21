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Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

21.09.2021 11:54

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da aynı iş yerine iki saat arayla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karaman'da aynı iş yerine iki saat arayla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta yaşanan olayın ardından gözaltına alınan zanlı Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman'da, 19 Eylül'de Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'taki Sefa D'ye ait iş yerine gelen Hasan T, rasgele etrafa ateş açmıştı. Saldırıda Sefa D. kulağından yaralanmıştı. Olaydan iki saat sonra tekrar aynı iş yerine gelen Hasan T, yeniden ateş açmış, bu saldırıda ise Sefa D'nin kuzeni Ahmet C. omzundan yaralanmıştı.

Zanlı Hasan T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Aynı iş yerine iki saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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