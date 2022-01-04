Samsun'da, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda yine kaza meydana geldi. Kaza bu kez maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mine Ö. idaresindeki 37 LF 947 plakalı otomobil ile Murat Ç. yönetimindeki 06 LEB 99 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Vatandaşlar aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. - SAMSUN