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Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu

07.01.2022 15:23
Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'de 14 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ablaları gibi beyinlerinde anevrizma meydana geldiğini öğrenen 2 kız kardeş, geçirdikleri başarılı operasyonla hayata tutundu.

BALIKESİR'de 14 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ablaları gibi beyinlerinde anevrizma meydana geldiğini öğrenen 2 kız kardeş, geçirdikleri başarılı operasyonla hayata tutundu.

Balıkesir'de ablaları Hatice Aydemir'i (53) beyin kanaması sonucu kaybeden 2 kardeşten Ayşe Dağıstan'ın baş dönmesi ve göz ağrısı şikayeti sonucu yapılan tetkiklerde beyninde patlamaya hazır bir anevrizma olduğu tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Evren Sandal'ın ameliyat ettiği Ayşe Dağıstan sağlığına kavuşurken, diğer kardeş Gülizar Dağıstan'dan (55) da tetkik yaptırması istendi. Raporlar sonucu Gülizar Dağıstan'ın da beyninde bir anevrizma olduğu anlaşıldı ve operasyon geçirdi.

'YENİ BİR HAYAT SUNULMUŞ GİBİ'Ablası vefat ettikten 14 yıl sonra baş dönmesi, gözün arkasında ağrı, yürüme bozukluğu ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Ayşe Dağıstan, geçirdiği operasyon sonrası "Artık kendi başıma cesaretle yürüyebiliyorum. Hayatım normal bir şekilde devam ediyor" dedi. Ablası Ayşe'nin ardından ameliyat olup, sağlığına kavuşan Gülizar Dağıstan, kendisini çok iyi hissettiğini sanki Allah'ın yaşam için ikinci bir şans verdiğini söyledi.Opr. Dr. Evren Sandal, beyin anevrizmalarının geç kalındığında ölümcül olduğuna dikkati çekerek "Hastalar genellikle ani, şiddetli, patlama gibi bir baş ağrısı hissettiklerini söyleyerek gelir. Bu tip ağrılara karşı dikkatli olunmalı" dedi.'BOMBA PATLAMIŞ GİBİ BAŞ AĞRISI'

Beyin anevrizmalarında gen faktörü olduğunun ispatlanmış bir durum olmadığını belirten Opr. Dr. Evren Sandal, "Hayatını kaybeden ablayı bilmiyoruz ama iki kardeşin de beyninin aynı yerinde biri sağda, biri solda anevrizma vardı. Anevrizmalar kanayarak belirti verdiğinde; ona beyin kanaması diyoruz ve yüksek ölüm oranı vardır. ya da hiç kanamadan beyinde bazı bölgelere baskı yapar. Mesela bu hastamızda göz sinirlerine baskı yaptığı için gözünün arkasında ağrı hissetmiş. En çok görülen belirtisi, şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar genellikle, başlarında bomba patlamış gibi çok şiddetli baş ağrısı hissettiklerini söyler. Hastalar nadiren de baloncuğun kemiğe temas ettiği yerlerde üfürüm dediğimiz garip, kalp atar gibi ses duyar. Bu belirtilere dikkat etmek gerekir" diye konuştu.


Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu
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Hatice Aydemir, Balıkesir, Bomba, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu - Son Dakika
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