Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

09.04.2022 03:12

Bir son dakika haberine göre Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle vurarak öldüren Serhan S. yakalandı.

Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle vurarak öldüren Serhan S. yakalandı.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, tüfekle başından vurulan Nurcan S. (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Serhan S., olayın ardından kayınpederinin Gazi Caddesi'ndeki dönerci dükkanına da hasar verdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Serhan S'nin birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan S. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

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Atatürk Caddesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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