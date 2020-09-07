Son dakika haberi! Aytemiz Alanyaspor'da 3 yeni transfer için imza töreni - Son Dakika

Son dakika haberi! Aytemiz Alanyaspor'da 3 yeni transfer için imza töreni

Gelen son dakika haberlerine göre Aytemiz Alanyaspor, santrfor Khouma Babacar, sol bek François Moubandje ve kaleci Ahmet Çağrı Güney'e imza töreni düzenledi.

Son dakika haberi! Aytemiz Alanyaspor'da 3 yeni transfer için imza töreni, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, santrfor Khouma Babacar, sol bek François Moubandje ve kaleci Ahmet Çağrı Güney'e imza töreni düzenledi.

Aytemiz Alanyaspor geçen hafta kadrosuna kattığını açıkladığı santrfor Khouma Babacar, sol bek François Moubandje ile Bursaspor'dan kiraladığı genç kaleci Ahmet Çağrı Güney'e Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bugün transferde önemli bir gün. Bilindiği üzere daha önce kulübümüze gelen oyuncuları resmi sitemizde yayınlamıştık. Babacar herkesin bildiği daha önce de Türkiye'de bazı kulüplerin de kendisini almak istediği bir oyuncu. Ben özellikle Babacar'a teşekkür ediyorum, Alanyaspor'u tercih ettiği için. Tabii ki kendisinin de çok talipleri vardı. Olmaması da mümkün değil. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii Sassuolo kulübüne de teşekkür ediyorum. Bizi kardeş kulüp olarak adlandırdılar. Bize her zaman çok yardımcı oldular. Babacar'a da aramıza hoş geldin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyoruz" dedi.

"SOL BEK MEVKİİNDEKİ AÇIĞIMIZI GİDERECEKTİR"François Moubandje hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, "François bilindiği gibi o da Dinamo Zagreb'in oyuncusu. 1 yıl kiralık olarak aldık. Kendi ülkesinin milli takımında da oynuyor. Ona da bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah sol bek mevkiindeki açığımızı giderecektir. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."EKSİKLERİMİZİ HEMEN HEMEN TAMAMLADIK"Bursaspor'dan kiraladıkları genç kaleci Ahmet Çağrı Güney'i satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını aktaran Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Kaleci Ahmet Çağrı Güney'i Bursaspor'dan kiraladık, 2 yıllık satın alma opsiyonuyla. Ahmet'e de hayırlı uğurlu olsun, hoş geldin diyorum. O da geleceği parlak bir kaleci. Aynı zamanda milli takım kalecisi. Alanyaspor olarak eksiklerimizi hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Bundan sonra 1-2 transfer daha belki olabilir. Ama takımımızın eksik olan bölgelerine transferleri tamamlamış bulunmaktayız. Ligler önümüzdeki hafta başlayacak. Ben buradan hem takımımıza hem de Türkiye'deki kulüplere kazasız belasız bir sezon geçirerek, başarılar diliyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminden dolayı sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak. İnşallah ikinci yarıda taraftarlarımız ile buluşuruz. Onlar da bizden dua ve desteklerini eksik etmesin. Onlara her zaman minnettarız. Hep beraber yine birlikte çok güzel şeyler yapacağız."KHOUMA BABACAR: "BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralanan Senegalli santrafor 27 yaşındaki Khouma Babacar, "Başkanımızın da bahsettiği gibi öncelikle herkese hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdiği için kulüp başkanımıza da çok teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce İtalyan yardımcı antrenör Franchesco ile görüş alışverişinde bulundum. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğundan, şehrin güzelliğinden bahsetti. Karar vermemde etkili oldu diyebilirim. Başarı için buradayım. Umarım bu başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız" dedi. Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti. Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi. FRANÇOİS MOUBANDJE: "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"Dinamo Zagreb takımından bir yıllığına kiralanan sol bek 30 yaşındaki François Moubandje, "Alanyaspor'un Avrupa Ligi'nde oynayacak olması gerçekten önemli. Geçen sene oynadıkları maçları kontrol ettiğimde takım çok iyi bir performans ortaya koymuş. Burada sizin huzurunuzda başkan beye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güvendi. Bize bu formayı emanet ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp bu emaneti iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu. Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda yer aldı. Moubandje, Fransa Ligi'nde 134 maçta 3 gol ve 5 asist, İsviçre Ligi'nde ise 45 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. AHMET ÇAĞRI GÜNEY: "BU CAMİAYA LAYIK OLABİLMEK İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"Bursaspor'dan 2 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanan genç kaleci Ahmet Çağrı Güney de imza töreninde şunları söyledi: "Süper Lig'in yükselen yıldızında olduğum için çok mutluyum. Kapısından girdiğim ilk günden beri profesyonelliği ve aile ortamını hissediyorum. Tekrardan başkanımıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu camiaya layık olabilmek için her zaman çok çalışacağım. İnşallah imzamız her iki taraf için de hayırlı olur."

Tören sonu futbolcular ilk formalarını imzalayarak Başkan Hasan Çavuşoğlu'na hediye etti.

- Antalya

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Aytemiz Alanyaspor'da 3 yeni transfer için imza töreni - Son Dakika Spor

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