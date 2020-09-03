Son dakika haberi... Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar'ı transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma Babacar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Babacar'ın İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Daha önce Fiorentina ile Lecce'de de forma giyen Babacar'ın, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39, İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maçta 8 gol attığı kaydedildi.