Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor

14.05.2021 11:13
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor, System.String[]

Son dakika haber... AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yarın Ankara'da oynanacak maçta Alanyaspor sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Alanyaspor, Süper Lig'in 42'nci haftasında, sezonun son maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Sezonun son maçını kazanmak isteyen Alanyaspor, düşme hattından kurtulmak için tek şansı galibiyet olan rakibine karşı puan arayacak. Ligde hedefleri arasında yer alan 5'incilik ve Avrupa şansını kaybeden Akdeniz temsilcisi, bu maçı alarak 7'nci sıradaki yerini korumak istiyor. Ligin özellikle ikinci yarısında inişli çıkışlı performans sergileyen Alanyaspor, geçen hafta evinde aldığı galibiyete rağmen küme düşmeyi garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Deplasmanda da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve toplam 40 puan kaybeden turuncu yeşilli takım, son deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Son 5 deplasmandan sadece 1 puan alabilen Alanyaspor, en son 29'uncu hafta Trabzonspor'u mağlup etti.ALANYASPOR, ANKARA'DA KAYBETMİYORSüper Lig'de bugüne dek 5 kez karşı karşıya gelen iki rakipten üstünlük sağlayan taraf Alanyaspor oldu. 5 maçın 4'ünü Akdeniz temsilcisi kazanırken yalnızca bir maçı Ankara temsilcisi kazandı. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı da Alanyaspor 4-3'lük skorla kazandı. Ayrıca bugüne dek Ankara'da oynanan maçların tamamında Akdeniz temsilcisi galip gelen taraf oldu. İki rakip arasında oynanan ve genellikle bol gollü geçen maçlarda Alanyaspor toplam 15 gol kaydederken, Ankaragücü buna 6 golle karşılık verdi.BİRİ GOL YEDİKTEN SONRA KAZANIYOR, BİRİ GOL ATTIKTAN SONRA KAYBEDİYORBu sezon ligin yüzde 86 ile pas yüzdesi en yüksek takımı Alanyaspor, yüzde 74 ile pas yüzdesi en düşük Ankaragücü'ne konuk olacak. Bunun yanı sıra bu sezon geriye düştüğü maçlarda 5 galibiyetle en fazla galibiyet çıkaran iki takımdan biri olan Alanyaspor, ilk golü attığı maçlarda 6 mağlubiyetle en fazla mağlubiyet alan Ankaragücü'ne karşı da sahadan üstünlükle ayrılan taraf olmak istiyor.SEZONUN SON MAÇINDA ALANYA'DA 3 EKSİK Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Bu maça 2 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak takımda, Moubandje de Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Khouma Babacar ile geçirdiği ameliyat sonrası toparlanan ve bireysel idmanlara başlayan Salih Uçan son maçta takımlarıyla birlikte sahada olamayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Ankaragücü maçında Babacar yerine yine son haftalarda iyi bir grafik çizen Mustafa Pektemek'e, Salih Uçan yerine de Efkan Bekiroğlu'na şans vermesi bekleniyor. Atan'ın, kart cezalısı Moubandje'nin yerine ise Tayfur'u oynatacağı düşünülüyor.Öte yandan Alanyaspor'da Efecan Karaca, Marafona, Manolis Siopis ve Georgios Tzavellas, sarı kart sınırında bulunan oyuncular.MUHTEMEL KADRO: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Siopis, Berkan, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaSAKAT: Khouma Babacar, Salih Uçan

CEZALI: François Moubandje


- Antalya
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

Son Dakika Haberleri
12:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
12:39 Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın!
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:11 "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
11:34 16 yaşındaki evlat babasını pompalı tüfekle öldürüp, kendisini şu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
11:27 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi
11:26 ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
11:20 Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor         
12:44
Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi         
12:32
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz         
12:10
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı         
15:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 12:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement