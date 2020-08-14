Son dakika haberi... Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın çıktı (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zeytinlik yanarak kül oldu. Kozlu köyü yakınlarında zeytinlik alanda saat 15.20 sıralarında başlayan yangına 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, 3 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 belediye itfaiye aracı ve 110 orman işçisi müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zeytinlik yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.